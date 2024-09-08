Названа причина, почему нельзя спать со смартфоном под подушкой

Врач-терапевт «СберЗдоровья» Агаева предупреждает о рисках, связанных с использованием смартфонов во время сна. Она настоятельно не рекомендует класть подключённый к зарядке телефон под подушку, так как это может привести к перегреву и возгоранию.

Хотя электромагнитные волны, которые излучают смартфоны, не доказаны как опасные для здоровья, Всемирная организация здравоохранения советует не держать активные устройства рядом с телом во время сна.

Это связано с тем, что радиочастотные электромагнитные поля классифицируются как потенциально канцерогенные.

Также важно следовать правилам пожарной безопасности: заряжать устройства на твёрдой поверхности, использовать оригинальные зарядные устройства и не оставлять смартфоны без присмотра на легковоспламеняющихся поверхностях.

Эксперты по сну рекомендуют избегать использования телефонов перед сном, так как синий свет, который они излучают, подавляет выработку мелатонина и затрудняет засыпание. Для улучшения качества сна лучше не пользоваться смартфонами за час-два до сна.

источник