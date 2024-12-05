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Названа предварительная дата анонса iPad Pro с Apple M5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Аналитик Минг-Чи Куо поделился новыми подробностями о следующем iPad Pro, который будет работать на процессоре Apple M5. Он сообщил, что устройство уже разрабатывается и назвал примерную дату его анонса.

Названа предварительная дата анонса iPad Pro с Apple M5

Куо считает, что iPad Pro на M5 начнет массовое производство осенью 2025 года. Сборку планшетов будет выполнять компания BYD Electronic, которая также займется производством умных колонок HomePod.

Это заявление соответствует обычному графику Apple по обновлению своих продуктов. Как правило, компания обновляет линейку iPad Pro примерно каждые 18 месяцев.

Последние модели были выпущены в мае 2024 года, поэтому выход новых планшетов осенью 2025 года кажется вполне вероятным. Также ожидается, что вместе с iPad Pro Apple представит новые модели iPhone, Apple Watch и AirPods.

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