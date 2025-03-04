Назван еще один способ восстановить пароль от «Госуслуг»

Правда такой способ подойдет не всем, но все же если есть необходимость срочно восстановить доступ к порталу «Госуслуг», то это можно сделать с помощью приложения банка.

Это может быть СберБанк, Почта Банк, ВТБ, РНКБ Банк или МТС Банк. Все зависит от того, клиентом какого банка является пользователь.

Воспользоваться таким способом восстановления пароля можно, когда нет доступа к номеру телефона или электронной почте, которая использовалась в личном кабинете Госуслуг.

Но есть условие — номер телефона в банке должен отличаться от того, который был зарегистрирован на Госуслугах. В таких случаях можно оформить электронную SIM-карту через личный кабинет вашего сотового оператора, но телефон должен поддерживать eSIM.

Чтобы восстановить пароль, потребуется выполнить следующие шаги:

Перейти на сайт или в приложение банка, после чего потребуется повторить регистрацию на Госуслугах через банк. В результате учётная запись останется прежней, а номер из личного кабинета банка будет перенесён в Госуслуги.

Банк вышлет новый пароль для входа на Госуслуги, после чего стоит изменить полученный пароль на новый.

При вводе нового пароля система подскажет, если он не подходит, и предложит добавить символы или изменить его.