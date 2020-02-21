Назвали лучшее время для покупки iPhone в России

Лучше всего флагманские смартфоны компании Apple приобретать в феврале или марте, так как в этот период продавцы начинают снижать стоимость смартфонов, а до новой презентации еще остаётся полгода.

Новые iPhone по традиции представляют в сентябре, и уже в первом квартале следующего года после презентации продавцы начинают стимулировать продажи смартфонов за счет снижение цен.

Такие данные приводят специалисты «Яндекс.Маркета» со ссылкой на собственные исследования.

Специалисты проанализировали спрос на модели iPhone 2018 года, и было отмечено, что в первом квартале 2019 года большинство «яблочных» моделей, представленных в 2018 году, показали снижение цен.

Больше всего в цене потерял iPhone XS, который от рекомендованной розничной цены стал стоить дешевле на 30%

iPhone 11 Pro в текущем году стал дешевле на 15%, но такое падение цены зафиксировано только у версии с 512 ГБ.