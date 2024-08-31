Наушники стали самым популярным девайсом на рынке перед 1 сентября

Группа М.Видео-Эльдорадо и страховой дом ВСК проанализировали расходы россиян на гаджеты перед началом учебного года.

Наушники стали самыми популярными девайсами, их доля достигла 36% в продажах бытовой техники. За ними следуют умные колонки (25%) и смарт-часы (21%). Активнее всего покупают в Сибири и на Северо-Западе.

Спрос на смарт-часы и умные колонки заметно вырос по сравнению с прошлым годом. В то же время, продажи смартфонов и планшетов снизились.

Особенно часто школьники и студенты ломают смартфоны — 60% всех страховых случаев. Осенью количество поломок увеличивается в 3,6 раза по сравнению с летом.

Москва лидирует по продажам бытовой техники, за ней следуют Сибирь и Северо-Запад. Умные колонки и смарт-часы наиболее востребованы в этих регионах. Среди брендов, которые пользовались популярностью, выделяются Яндекс, HUAWEI, Sber и Apple.

Чаще всего россияне ломают устройства брендов Apple и Xiaomi.