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Наушники с шумоподавлением признаны самыми безопасными для слуха

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Наушники с шумоподавлением считаются самыми безопасными для слуха, сообщает Daily Mail. Они помогают приглушить посторонние звуки, что позволяет не повышать громкость музыки слишком высоко.

Преподаватели из Манчестерского университета, Харви Диллон и Сэм Кут, отмечают, что безопасный уровень громкости для наушников составляет 100 децибел, что соответствует звуку сирены скорой помощи. Некоторые наушники могут достигать 120 децибел, что сравнимо с работой бензопилы или шумом взлетающего самолета.

Диллон советует выбирать наушники, которые полностью закрывают уши, так как они лучше блокируют шум. Кут добавляет, что наушники с усиленным шумоподавлением являются хорошим выбором, но даже они не гарантируют полную безопасность.

При уровне шума 85 дБ безопасное время прослушивания составляет восемь часов, а при увеличении громкости на три дБ это время сокращается вдвое.

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