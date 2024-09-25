Наушники с шумоподавлением признаны самыми безопасными для слуха

Наушники с шумоподавлением считаются самыми безопасными для слуха, сообщает Daily Mail. Они помогают приглушить посторонние звуки, что позволяет не повышать громкость музыки слишком высоко.

Преподаватели из Манчестерского университета, Харви Диллон и Сэм Кут, отмечают, что безопасный уровень громкости для наушников составляет 100 децибел, что соответствует звуку сирены скорой помощи. Некоторые наушники могут достигать 120 децибел, что сравнимо с работой бензопилы или шумом взлетающего самолета.

Диллон советует выбирать наушники, которые полностью закрывают уши, так как они лучше блокируют шум. Кут добавляет, что наушники с усиленным шумоподавлением являются хорошим выбором, но даже они не гарантируют полную безопасность.

При уровне шума 85 дБ безопасное время прослушивания составляет восемь часов, а при увеличении громкости на три дБ это время сокращается вдвое.