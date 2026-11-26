Американское космическое агентство NASA заключило контракт с компанией Northrop Grumman на создание оборудования для спутниковой группировки NEON. Стоимость соглашения составляет 290,6 млн долларов.

Подрядчик разработает, изготовит и испытает три прибора микроволнового зондирования атмосферы. Оборудование позволит получать сведения о распределении температуры и влажности, необходимые для повышения точности среднесрочных прогнозов погоды.

Финансирование программы и последующую эксплуатацию научного оборудования обеспечит Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). NASA будет отвечать за организацию закупок, разработку спутников и их выведение на орбиту.

Срок действия контракта установлен до 1 апреля 2042 года.