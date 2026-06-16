NASA упростило схему лунной миссии «Артемида-4» 2028 года

NASA пересмотрело ключевые технические решения для миссии «Артемида-4», в рамках которой двое астронавтов должны высадиться на поверхность Луны. Старт запланирован на 2028 год, однако часть компонентов — в том числе лунные корабли от SpaceX и Blue Origin — пока находится в разработке. Для снижения технических рисков агентство внесло изменения в полётную схему.

В части сотрудничества со SpaceX стыковку корабля Orion с экипажем и посадочного Starship перенесли с окололунной на околоземную орбиту — теперь аппараты отправятся к Луне уже в связке. Это решение повышает безопасность: в случае нештатной ситуации при стыковке спасательная операция вблизи Земли значительно проще. Помимо этого, более прямая траектория позволит сэкономить топливо и сократить время ожидания на лунной орбите. Требования к доработке Starship при этом снижаются.

В части сотрудничества с Blue Origin от отдельного топливного транспортёра, который планировалось запускать с Земли для дозаправки посадочного модуля у Луны, полностью отказались. Вместо него компания создаст более простой заправщик на основе уже существующего грузового корабля Blue Moon Mark 1.

Общий вектор изменений — приоритет безопасности экипажа и снижение технической сложности компонентов с целью уложиться в установленные сроки.