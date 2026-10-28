NASA показало редкое затмение Ио другим спутником Юпитера

На официальном сайте NASA 28 октября 2026 года опубликована видеозапись редкого астрономического явления — взаимного покрытия двух крупнейших спутников Юпитера. На кадрах видно, как Ганимед на некоторое время перекрывает Ио при наблюдении с Земли. Съёмку выполнил астрофотограф Майкл Вонг.

Само событие произошло 20 октября. Оно относится к взаимным покрытиям естественных спутников, которые возникают, когда одно небесное тело проходит перед другим по отношению к наблюдателю.

Подобные явления в системе Юпитера можно наблюдать не постоянно. Для этого необходимо определённое расположение Земли относительно плоскости орбит спутников газового гиганта. Благоприятные условия повторяются приблизительно раз в шесть лет, когда Юпитер проходит период равноденствия.

Ганимед является крупнейшим спутником Солнечной системы. Его диаметр превышает диаметр планеты Меркурий. Ио, в свою очередь, известен чрезвычайно высокой вулканической активностью, обусловленной приливным воздействием Юпитера и других спутников.

На опубликованных кадрах также можно заметить тень Ганимеда на поверхности облачного покрова Юпитера. Для гипотетического наблюдателя, находящегося в соответствующей области атмосферы планеты, такое явление выглядело бы как солнечное затмение.

По данным NASA, в настоящее время известно 115 естественных спутников Юпитера. Однако особенно важное место в астрономических наблюдениях занимают четыре крупнейших — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Наблюдения взаимных покрытий позволяют уточнять параметры движения спутников и особенности их орбит. Подобные данные используются при изучении динамики планетных систем и подготовке космических исследований.