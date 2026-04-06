NASA опубликовало фотографии Луны, сделанные на iPhone 17 Pro Max

В феврале NASA сообщило, что iPhone прошёл полную квалификацию для длительного использования на орбите. Согласно данным агентства, каждый из четырёх членов экипажа корабля «Орион» оснащён iPhone 17 Pro Max для съёмки личных фото и видео.

NASA опубликовало фотографии Луны, сделанные на iPhone 17 Pro Max

Опубликованные снимки показывают командира миссии Рейда Уайзмана и специалиста миссии Кристину Кох, которые смотрят на Землю через одно из окон основной кабины «Ориона». Метаданные Flickr указывают, что фотографии были сделаны фронтальной камерой iPhone 17 Pro Max 2 апреля, на второй день полёта.

NASA опубликовало фотографии Луны, сделанные на iPhone 17 Pro Max

Ранее все изображения с миссии публиковались с других камер, включая Nikon D5, Nikon Z 9 и GoPro HERO4 Black.

NASA опубликовало фотографии Луны, сделанные на iPhone 17 Pro Max

Artemis II — первая пилотируемая миссия NASA к Луне с 1972 года. Экипаж должен достичь обратной стороны Луны в понедельник, установив рекорд наибольшего расстояния от Земли, преодолённого человеком. «Орион» не рассчитан на посадку на поверхность Луны и вернётся на Землю 10 апреля.

