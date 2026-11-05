NASA одобрило установку новой солнечной панели на МКС

Американское космическое агентство NASA разрешило проведение очередного выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции. Работы назначены на 5 ноября 2026 года и будут направлены на модернизацию системы электроснабжения орбитального комплекса.

Как сообщает «Интерфакс», разрешение на проведение операции выдали руководители Центра управления полетами NASA в Хьюстоне. Во внекорабельной деятельности примут участие астронавт NASA Анил Менон и представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Основной задачей специалистов станет установка дополнительной солнечной панели нового поколения IROSA на ферменной конструкции станции. Такое оборудование используется для увеличения возможностей МКС по выработке электрической энергии.

Солнечные батареи являются основным источником электроэнергии для орбитальной лаборатории. Они обеспечивают питание научного оборудования, систем связи, освещения, вычислительных устройств и других компонентов, необходимых для работы станции.

Модернизация энергетической инфраструктуры позволяет поддерживать функционирование МКС по мере старения первоначально установленного оборудования. Новые панели IROSA дополняют существующие солнечные батареи, увеличивая доступную электрическую мощность.

Особенностью конструкции IROSA является возможность компактного размещения оборудования во время доставки на орбиту. После установки панели разворачиваются, образуя рабочую поверхность для преобразования солнечного излучения в электрическую энергию.

Монтаж на внешней поверхности МКС требует проведения внекорабельных работ. Астронавты используют специальные скафандры и страховочные системы, а последовательность их действий заранее отрабатывается на Земле.

Перед выходом в открытый космос специалисты Центра управления полетами оценивают техническое состояние станции, готовность оборудования и условия безопасности. Только после завершения необходимых проверок принимается окончательное решение о проведении операции.

Предстоящая установка станет очередным этапом обновления энергетической системы Международной космической станции. При этом разрешение NASA означает готовность к запланированным работам, а не подтверждение того, что монтаж уже выполнен.

О результатах операции станет известно после завершения выхода астронавтов и проверки установленного оборудования.