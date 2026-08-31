NASA и SpaceX запустили телескоп «Нэнси Грейс Роман» с рекордно широким полем обзора

NASA совместно со SpaceX запустили космический телескоп «Нэнси Грейс Роман», поле обзора которого в 100 раз шире, чем у телескопа «Хаббл».

По расчётам специалистов, за первые пять лет работы миссии новый телескоп изучит область космоса более чем в 50 раз большую, чем «Хаббл» исследовал за 30 лет своей работы. За это время планируется собрать данные о миллиарде галактик, сотнях тысяч экзопланет, а также о тёмной материи.

Телескоп будет работать в точке Лагранжа L2, расположенной на расстоянии 1,5 млн км от Земли, и займётся исследованием обширных участков космического пространства. При этом телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» продолжат фокусироваться на изучении конкретных объектов.