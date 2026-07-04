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NASA готовит миссию по отправке ровера на Луну вместо Марса

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Глава NASA Джаред Айзекман представил новые планы агентства по освоению Луны. Ключевым изменением стало перепрофилирование ровера PROMISE — ранее созданного как инженерный дублёр марсоходов Curiosity и Perseverance — для работы не на Марсе, а на лунной поверхности.

Аппарат оснастят радиоизотопным термоэлектрическим генератором, что избавит его от зависимости от солнечного света и позволит автономно исследовать обширные территории, включая поиск водяного льда в постоянно затенённых участках.

Кроме того, агентство заключило контракты с частными компаниями на создание четырёх посадочных лунных модулей общей стоимостью около 46,3 млрд рублей по текущему курсу ЦБ. Среди исполнителей — Astrobotic (два аппарата Peregrine), Firefly Aerospace (Blue Ghost) и Intuitive Machines (Nova-C).

Научные приборы на борту всех четырёх аппаратов будут дублировать функции друг друга, что должно снизить риски возможных неудач и станет частью подготовки к созданию будущей базы в районе южного полюса Луны.

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