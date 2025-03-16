Telegram вводит функцию «заморозки» аккаунтов за нарушение правил

В Telegram разрабатывается новая функция «заморозки» аккаунтов пользователей, которые нарушают правила мессенджера.

Пользователи с замороженными аккаунтами смогут только читать сообщения, но не смогут отправлять их или выполнять другие действия. Ограничения могут также затрагивать личные переписки.

Замороженные аккаунты будут иметь специальный статус, видимый другим пользователям.

Пользователи смогут обжаловать «заморозку» через бота SpamBot. Если они не смогут отменить санкции в установленный срок, аккаунт будет удален.

Эта функция находится в разработке, и некоторые ее детали могут измениться еще до полноценной презентации ограничений.