Начались российские продажи обновленного TECNO MEGABOOK T1 с AMD Ryzen 7

В России стартовали продажи нового ноутбука Tecno Megabook T1. Он обладает легким металлическим корпусом и современным дизайном, что делает его подходящим как для работы, так и для повседневного использования.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:10. Яркость экрана достигает 350 кд/м², а поддержка адаптивной регулировки DC Dimming помогает снизить уровень синего света, что защищает глаза. Ноутбук можно открыть одной рукой на 180 градусов.

Tecno Megabook T1 работает на восьмиядерном процессоре AMD Ryzen 7 5800U с максимальной частотой 4,4 ГГц и встроенной графикой Radeon RX Vega 8. Он имеет 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт SSD.

Аудиосистема Tecno VOC с поддержкой технологии DTS обеспечивает качественный звук. Ноутбук имеет аккумулятор на 75 Вт⋅ч, который может работать до 18,5 часа без подзарядки.

Также предусмотрены клавиатура с подсветкой, большой тачпад и кнопка питания со сканером отпечатка пальца. Для подключения внешних устройств есть девять разъемов. В комплект входит зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия.

Вес ноутбука составляет 1,39 кг, а толщина — 14,8 мм. Цена Megabook T1 с процессором AMD R7-5800U, 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт SSD составляет 62 990 рублей.