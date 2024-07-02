Начались российские продажи монитора Acer Nitro XF273M3

Acer Nitro XF273M3 уже доступен для приобретения в розничных магазинах России по цене 21 900 рублей.

Устройство обладает разрешением 1920×1080 пикселей и способно выдавать яркость до 250 нит.

Отличительной особенностью монитора является время отклика в 0,5 мс и поддержка технологии AMD FreeSync Premium.

Особое внимание уделяется широким углам обзора в 180° и пакету технологий Acer VisionCare 2.0, который создан для защиты зрения пользователей. Один из ключевых элементов этого пакета — фильтр синего света, который сокращает его воздействие на 30%, при этом сохраняя достоверное отображение цветов.

Монитор также обладает технологией Flickerless, которая исключает мерцание изображения, и антибликовым покрытием ComfyView.

Встроенные динамики мощностью 2 Вт каждый, разъемы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и 3.5 jack также доступны на устройстве.

Благодаря регулируемой подставке, положение экрана можно настроить в пределах 120 мм по высоте и от -5 до +25° по углу наклона. Кроме того, возможен поворот экрана в вертикальное положение.