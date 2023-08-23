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Началась разработка семи мобильных игр с героями «Простоквашино» и «Оранжевой коровы»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Киностудия «Союзмультфильм» совместно с разработчиком видеоигр «КБ Продакшн» планируют создать семь обучающих мобильных игр, основанных на популярных мультсериалах студии, таких как «Умка», «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы» и других проектах. Эти игры будут предназначены для детей дошкольного возраста и помогут им научиться основам счета, развить эрудицию и получить знания об окружающем мире.

Началась разработка семи мобильных игр с героями «Простоквашино» и «Оранжевой коровы»

В игры будут интегрированы персонажи из мультсериалов студии, что добавит интерес и узнаваемость для детей. Проект получил поддержку Института развития интернета (ИРИ) в виде гранта.

Такие обучающие мобильные игры могут быть полезными инструментами для детей, помогая им развивать навыки и знания в интерактивной и увлекательной форме.

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