Утром 19 ноября специалисты зафиксировали на Земле магнитную бурю слабого уровня G1. По информации Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитное возмущение наблюдалось в период с 03:00 до 06:00 по московскому времени.

Причиной стало воздействие небольшой корональной дыры на Солнце. Наша планета находится под влиянием связанного с ней потока солнечного ветра со вторника. За двое суток температура и скорость заряженных частиц в околоземном пространстве умеренно увеличились.

Несмотря на постепенное изменение параметров солнечного ветра, геомагнитные индексы долго оставались в спокойной зоне. Специалисты предполагают, что буря возникла в результате накопленного воздействия.

Вероятность усиления возмущения до более высоких уровней оценивалась как низкая. Учёные ожидали скорого возвращения геомагнитных показателей к нормальным значениям.

Это уже вторая магнитная буря ноября. Предыдущее событие наблюдалось 7–8 ноября.