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На YouTube появилось много незаконных фильмов в хорошем качестве

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

На YouTube начали появляться незаконные фильмы в хорошем качестве, и многие пользователи уже заметили это.

Обозреватель HackerNoon сообщил, что на платформе можно найти разнообразный контент, включая классические фильмы Marvel и DC, а также новые хиты, такие как «Веном 3» и «Дюна 2». Часто видео не имеют описания, и зрители не могут понять, что смотрят, пока не начнут воспроизведение.

Эти каналы используют стратегию, загружая сначала обычный контент, а затем добавляя популярные фильмы. Однако такие каналы исчезают быстро, так как YouTube удаляет их до того, как создатели успевают заработать на своих видео.

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