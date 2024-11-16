На YouTube появилось много незаконных фильмов в хорошем качестве

На YouTube начали появляться незаконные фильмы в хорошем качестве, и многие пользователи уже заметили это.

Обозреватель HackerNoon сообщил, что на платформе можно найти разнообразный контент, включая классические фильмы Marvel и DC, а также новые хиты, такие как «Веном 3» и «Дюна 2». Часто видео не имеют описания, и зрители не могут понять, что смотрят, пока не начнут воспроизведение.

Эти каналы используют стратегию, загружая сначала обычный контент, а затем добавляя популярные фильмы. Однако такие каналы исчезают быстро, так как YouTube удаляет их до того, как создатели успевают заработать на своих видео.