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На WWDC 2026 представили Siri AI и новые ИИ-функции в iOS

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

На WWDC 2026 представили Siri AI и новые ИИ-функции в iOS

На конференции Apple WWDC 2026 были представлены обновления экосистемы устройств компании, главным из которых стал запуск Siri в формате полноценного чат-бота под названием Siri AI. Также сообщается, что для гарнитуры Vision Pro появится отдельное приложение ассистента.

Среди других нововведений — возможность настройки интерфейса Liquid Glass, которую пользователи смогут персонализировать.

В браузере Safari появится функция создания расширений под индивидуальные задачи, а в приложении «Команды» планируется расширение возможностей для работы с алгоритмами.

Также в приложении «Фото» будет добавлена функция на основе искусственного интеллекта, позволяющая изменять ракурс уже сделанных снимков.

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