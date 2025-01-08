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На Wildberries купили самый дорогой автомобиль за 4,3 миллиона рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 214 Опубликовано

На маркетплейсе Wildberries в 2024 году самым дорогим товаром стал автомобиль китайской марки Jaecoo, который купили за 4,345 миллиона рублей.

В топ-10 самых дорогих товаров вошли только автомобили этой марки, передает ТАСС. На втором и третьем местах также оказались модели Jaecoo, но с разными комплектациями и ценами.

Самым дешевым товаром на платформе стала крышка для банки, приобретенная в Курской области за 2 рубля. В общей сложности было куплено 50 таких крышек. В тройке самых дешевых товаров также оказались упаковка батареек за 4 рубля и кабель Micro USB по такой же цене.

Все покупки из топ-10 самых дорогих товаров в основном были сделаны в Московской области, Москве и нескольких других регионах.

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