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На выставке IFA 2020 Realme представит флагман Realme X3 Pro

19.07.2020 17:42

Выставка IFA 2020 будет проходить в начале сентябре и на ней китайская компания Realme намерена показать свой новый флагманский смартфон.
Это будет модель Realme X3 Pro, которая получит супербыструю зарядку на 125 Вт. Эта технология недавно была официально представлена производителем.

К сожалению никаких других подробностей о грядущем флагмане не приводят, но уточняется, что на мероприятии еще будут показаны и другие новые продукты компании, включая аксессуары.

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