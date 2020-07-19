На выставке IFA 2020 Realme представит флагман Realme X3 Pro

Выставка IFA 2020 будет проходить в начале сентябре и на ней китайская компания Realme намерена показать свой новый флагманский смартфон.

Это будет модель Realme X3 Pro, которая получит супербыструю зарядку на 125 Вт. Эта технология недавно была официально представлена производителем.

К сожалению никаких других подробностей о грядущем флагмане не приводят, но уточняется, что на мероприятии еще будут показаны и другие новые продукты компании, включая аксессуары.