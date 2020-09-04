На территории Москвы Visa запустила оплату голосом по картам в нескольких ресторанах

Visa представила новую платежную карту Visa с расширенным функционалом с помощью голосового помощника Алиса от Яндекс. Технология уже внедрена, и она работает в 32 кафе и ресторанах в Москве.

В условиях продолжающегося страха передачи вирусов соблюдение правила бесконтактности является вполне естественным, особенно учитывая необходимость создания более безопасной и свободной от вирусов среды. Но если подумать, действительно ли мы смогли избежать денежного обмена из рук в руки, когда банкнота подвергается нескольким касаниям в разных точках, пока не достигнет нашего кошелька?

Несмотря на непопулярность этих онлайн-способов оплаты из-за мошенничества, связанного с простой разблокировкой пин-кода или базовой или минимальной безопасностью с распознаванием лиц, Visa отметила 10% -ное повышение интереса к процедуре онлайн-платежей в соответствии с мировым спросом. Напротив, Оксана Борисова, партнер технологической практики КПМГ в России и СНГ, подтвердила, что количество пользователей онлайн-платежей в России за несколько дней увеличится на 30%.

«Мы видим стремительное развитие голосовых помощников в России и в мире. Сегодня количество россиян, которые используют голосовых помощников хотя бы раз в месяц для решения повседневных задач, превышает 50 миллионов человек, причем 90% из них пользуются голосовыми сервисами на своих смартфонах. В первую очередь это связано с удобством и безопасностью таких решений для потребителей », — Юрий Топунов, руководитель департамента продуктов Visa в России.

С ростом спроса можно сделать вывод, что банки будут распространять эти способы онлайн-платежей. Банки в США, Европе и некоторых частях Азии уже популяризовали этот метод, однако были обнаружены различные ошибки и сбои, которые остановили дальнейшее развитие в этих областях. Спрос снова повторился, и MasterCard, разрабатывающая оплату голосового помощника, находится в новостях.

Очевидно, что скептицизм по поводу этого внезапного перехода в банковской структуре все еще сохраняется. Основатели сети ресторанов «Ростелеком» или «Мясо и Рыба» до сих пор не видят преимущества такого технологического метода оплаты, опасаясь нарушения голосовых показателей для успешной оплаты из-за сильного шума в общественных местах, таких как торговые центры или рестораны. Но разработка совершенно новая, и единственное, что можно сделать, это пока дождаться отзывов клиентов.