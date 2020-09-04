На территории Москвы Visa запустила оплату голосом по картам в нескольких ресторанах

Меню
Поиск

USD/RUB: 75.47 EUR/RUB: 89.14 BTC/USD: 8756.9

4 октября : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

На территории Москвы Visa запустила оплату голосом по картам в нескольких ресторанах

04.09.2020 15:10

На территории Москвы Visa запустила оплату голосом по картам в нескольких ресторанах

Visa представила новую платежную карту Visa с расширенным функционалом с помощью голосового помощника Алиса от Яндекс. Технология уже внедрена, и она работает в 32 кафе и ресторанах в Москве.

В условиях продолжающегося страха передачи вирусов соблюдение правила бесконтактности является вполне естественным, особенно учитывая необходимость создания более безопасной и свободной от вирусов среды. Но если подумать, действительно ли мы смогли избежать денежного обмена из рук в руки, когда банкнота подвергается нескольким касаниям в разных точках, пока не достигнет нашего кошелька?

Несмотря на непопулярность этих онлайн-способов оплаты из-за мошенничества, связанного с простой разблокировкой пин-кода или базовой или минимальной безопасностью с распознаванием лиц, Visa отметила 10% -ное повышение интереса к процедуре онлайн-платежей в соответствии с мировым спросом. Напротив, Оксана Борисова, партнер технологической практики КПМГ в России и СНГ, подтвердила, что количество пользователей онлайн-платежей в России за несколько дней увеличится на 30%.

«Мы видим стремительное развитие голосовых помощников в России и в мире. Сегодня количество россиян, которые используют голосовых помощников хотя бы раз в месяц для решения повседневных задач, превышает 50 миллионов человек, причем 90% из них пользуются голосовыми сервисами на своих смартфонах. В первую очередь это связано с удобством и безопасностью таких решений для потребителей », — Юрий Топунов, руководитель департамента продуктов Visa в России.

С ростом спроса можно сделать вывод, что банки будут распространять эти способы онлайн-платежей. Банки в США, Европе и некоторых частях Азии уже популяризовали этот метод, однако были обнаружены различные ошибки и сбои, которые остановили дальнейшее развитие в этих областях. Спрос снова повторился, и MasterCard, разрабатывающая оплату голосового помощника, находится в новостях.

Очевидно, что скептицизм по поводу этого внезапного перехода в банковской структуре все еще сохраняется. Основатели сети ресторанов «Ростелеком» или «Мясо и Рыба» до сих пор не видят преимущества такого технологического метода оплаты, опасаясь нарушения голосовых показателей для успешной оплаты из-за сильного шума в общественных местах, таких как торговые центры или рестораны. Но разработка совершенно новая, и единственное, что можно сделать, это пока дождаться отзывов клиентов.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги