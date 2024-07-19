На Сахалине провели испытания дрона с отечественным ИИ «Иволга»

Демонстрационный полет «Иволги» состоялся на аэродроме «Пушистый» в специализированной лаборатории по искусственному интеллекту.

Впервые на Сахалине был протестирован беспилотный летательный аппарат «Иволга» с искусственным интеллектом, разработанным российскими специалистами.

Этот дрон, оснащенный отечественным чипом-микропроцессором, успешно прошел испытания в рамках проекта «Архипелаг — 2024». За разработку отвечает конструкторское бюро «Стратим».

В ходе мероприятия «Архипелаг» состоялся первый полет и испытание беспилотного дрона «Иволга» с российским искусственным интеллектом, который работает на специально созданном российском чипе.

Дрон был разработан компанией «Стратим», а чип «Скиф» производится компанией «Элвис» с использованием передовой технологии 28-нм. Это совместный проект этих двух компаний, и ранее в России не создавались дроны с искусственным интеллектом на отечественных чипах.

Благодаря микропроцессору, дрон может выполнять вычисления непосредственно на борту, используя нейронные сети, без необходимости связи с наземными станциями, что позволяет снизить задержки.

Согласно заявлению разработчиков, «Иволга» способна перейти в режим автопилота и следовать за человеком. Система искусственного интеллекта определяет присутствие человека на изображении и управляет дроном, поддерживая определенное расстояние. Во время полета дрон автоматически поддерживает заданную дистанцию, независимо от перемещений человека.

Источник: ТАСС.