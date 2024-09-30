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На рынке начались продажи масок против распознавания лиц

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В условиях растущего контроля со стороны ИИ и технологий наблюдения, появление масок против распознавания лиц стало ожидаемым шагом.

На рынке начались продажи масок против распознавания лиц

Сухпиндер Сингх в статье для HackerNoon делится своим опытом «борьбы» с повсеместным использованием систем распознавания лиц и их влиянием на личную свободу.

Сингх описывает дискомфорт от постоянного наблюдения, когда даже простые прогулки ощущаются как «инвазивные». Маска, использующая специальные узоры для запутывания алгоритмов, символизирует возможность восстановления конфиденциальности. Ношение такой маски дает «чувство силы», но также вызывает опасения привлечения нежелательного внимания.

Призыв к ужесточению законов о конфиденциальности и внедрению технологических решений, таких как маски, указывает на возможные изменения в правовом поле, которые могут не всем понравиться. Сингх подчеркивает, что общество стоит на пороге важного выбора между безопасностью и личной свободой.

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