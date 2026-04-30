На PlayStation 5 вышла Saros — новый roguelike-экшен от создателей Returnal

На консоли PlayStation 5 состоялся релиз игры Saros — нового экшен-roguelike проекта от разработчиков Returnal. В центре сюжета — персонаж, исследующий загадочную планету, при этом игровой процесс построен вокруг циклов смерти и повторного прохождения.

По сравнению с Returnal, в Saros переработана боевая система и добавлены второстепенные персонажи, с которыми можно взаимодействовать в хаб-зоне между забегами.

Игра получила положительные оценки критиков: на Metacritic её средний балл составляет 88 из 100, а на OpenCritic — 96% рекомендаций. Также сообщается о наличии русской локализации, включая субтитры и озвучку.