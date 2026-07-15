Главная » Новости

На орбиту Земли планируют вывести 50 тысяч зеркал для освещения ночной поверхности

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Разрабатывается проект по выводу на орбиту Земли зеркал Eärendil-1, которые будут перенаправлять солнечный свет на планету в ночное время. Федеральная комиссия по связи США уже одобрила запуск первого спутника, который должен состояться до конца года.

При успешной реализации проекта количество подобных зеркал на орбите к 2035 году может достичь 50 тысяч. При этом у идеи существует немало противников, которые указывают на возможные негативные последствия для астрономических наблюдений, авиаперелётов и природной среды.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.