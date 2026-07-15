На орбиту Земли планируют вывести 50 тысяч зеркал для освещения ночной поверхности

Разрабатывается проект по выводу на орбиту Земли зеркал Eärendil-1, которые будут перенаправлять солнечный свет на планету в ночное время. Федеральная комиссия по связи США уже одобрила запуск первого спутника, который должен состояться до конца года.

При успешной реализации проекта количество подобных зеркал на орбите к 2035 году может достичь 50 тысяч. При этом у идеи существует немало противников, которые указывают на возможные негативные последствия для астрономических наблюдений, авиаперелётов и природной среды.