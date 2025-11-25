На новгородской иконе XVI века обнаружили гриб, разрушающий живопись

Учёные ФИЦ Биотехнологии РАН выявили необычный микроорганизм на новгородской иконе XVI века «Деисус из 13 фигур», ставшей объектом биопоражения. Причиной разрушений темперного слоя оказался гриб семейства пецицевых, который обычно обитает в природной органике — на разлагающейся листве и других целлюлозных субстратах. Работа исследователей опубликована в Journal of Cultural Heritage и поддержана грантом Российского научного фонда.

Группа под руководством Александра Жгуна уже несколько лет сотрудничает с Третьяковской галереей, изучая микробиом залов древнерусской живописи и участвуя в реставрации произведений, включая картину И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». В фокусе нового исследования — уникальная икона «Деисус из 13 фигур» из коллекции А.И. Анисимова. Доска длиной более двух метров содержит весь деисусный чин и ранее хранилась в церкви без отопления, что могло способствовать развитию биопоражения.

Исследование началось в январе 2023 года. Учёные отобрали 15 проб с поверхности иконы, выделили чистые линии микроорганизмов и определили их таксономическую принадлежность. Доминантным грибом оказался Iodophanus sp. (штаммы STG-150, STG-151, STG-156 и STG-158), поражающий темперный слой и, по всей видимости, распространившийся на всю икону. Для изучения биодеструктивного потенциала штаммы высевали на макеты, воспроизводящие традиционные материалы и методы древнерусской живописи: доску с паволокой, левкас и выкраски яичной темперы с осетровым клеем и защитными лаками.

Результаты показали, что гриб особенно разрушает связующие вещества, такие как яичная темпера и осетровый клей, а также пигмент охра. В то же время красные, стронциановые желтые и кобальтово-зеленые пигменты поражаются в меньшей степени, а цинковые белила почти полностью блокируют рост гриба. По мнению Дарьи Авданиной, с.н.с. группы генетической инженерии грибов ФИЦ Биотехнологии РАН, токсическое действие ионов тяжелых металлов в пигменте ограничивает развитие микроорганизма.

Следующий этап исследований — подбор эффективных антисептиков. Совместно с химиками ФИЦ Биотехнологии РАН и Института молекулярной биологии им. Энгельгардта учёные тестировали новые биоциды, включая серосодержащие гетероциклические соединения и H-фосфиновые аналоги аминокислот, а также стандартные антисептики вроде Катамина АБ и пентахлорфенолята натрия. Испытания показали высокую эффективность новых соединений.

В дальнейшем планируется изучение совместимости выбранных антисептиков с живописными материалами на макетах. Это позволит определить оптимальное средство для обработки иконы XVI века «Деисус из 13 фигур», сохранив её культурное и историческое значение.