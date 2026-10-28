На Microsoft Surface Duo 2 впервые запустили iOS 26

Независимый разработчик продемонстрировал экспериментальную установку операционной системы Apple iOS 26 на смартфон Microsoft Surface Duo 2. Устройство первоначально выпускалось под управлением Android и официально не поддерживает программную платформу Apple. Новые подробности проекта опубликованы 28 октября 2026 года.

Microsoft Surface Duo 2 представляет собой двухэкранный смартфон, представленный в 2021 году. Он оснащён двумя OLED-дисплеями диагональю 5,8 дюйма, соединёнными шарнирным механизмом. В раскрытом состоянии устройство образует рабочую поверхность с диагональю около 8,3 дюйма.

По информации IT之家, энтузиаст под псевдонимом none24smu сумел запустить iOS 26 непосредственно на аппаратном обеспечении смартфона. Речь идёт не об эмуляции интерфейса, а об экспериментальном переносе операционной системы на устройство с другой аппаратной платформой.

Для реализации проекта разработчик использовал компоненты открытого исходного кода ядра XNU, лежащего в основе операционных систем Apple, а также специально настроенный загрузчик UEFI.

В ходе эксперимента смартфон идентифицируется системой как iPhone 17 Pro Max. Представленные изображения демонстрируют работу интерфейса на двух экранах Surface Duo 2. По опубликованным сведениям, сенсорное управление уже функционирует.

Разработчик также сообщил о работе над совместимостью с iOS 27. Однако это не означает, что система полностью адаптирована для повседневного использования. В частности, остаются вопросы поддержки аппаратных компонентов, беспроводных интерфейсов, камер и других функций устройства.

Подобные проекты представляют интерес с точки зрения исследования архитектуры мобильных операционных систем и совместимости оборудования разных производителей.

Microsoft не выпускала официальную версию Surface Duo с iOS, а Apple не предусматривает установку своей мобильной операционной системы на сторонние смартфоны. Эксперимент не является коммерческим продуктом и не свидетельствует о планах компаний изменить политику поддержки устройств.