На Kickstarter представлена умная кружка, которая может варить кофе в дороге

Кофеварка iKoffy GoBrew предназначена для любителей кофе, которые хотят наслаждаться напитком во время путешествий. Сейчас GoBrew представлена на Kickstarter и представляет собой «умную» кружку объемом 296 мл, которая соединяется с приложением на смартфоне через Bluetooth.

Кружка оборудована водонепроницаемой электроникой, включающей печатную плату, датчик давления и светодиодный дисплей. Перезаряжаемый аккумулятор ёмкостью 400 мАч обеспечивает месяц использования на одном заряде.

Пользователи могут выбрать рецепт в приложении, которое указывает нужный вес кофейных зерен. Зерна добавляются в кружку, и их вес отображается в реальном времени. После достижения необходимого веса зерна перемещаются в портативную кофемолку, которую пользователи должны предоставить самостоятельно.

После измельчения зерна помещаются в капельницу, установленную на кружке. Затем добавляется свежезаваренная вода, и приложение управляет процессом, отслеживая вес воды и время заваривания. Пользователи могут экспериментировать с рецептами и сохранять результаты в приложении.

Кружка сделана из нержавеющей стали с двойными стенками и имеет конический внутренний профиль для лучшей циркуляции кофе. Прозрачная крышка обеспечивает герметичность и позволяет содержимому остывать до 80 ºC, сохраняя тепло до пяти часов.

За пожертвование в 87 долларов можно получить кружку GoBrew, а складной капельный фильтр стоит 19 долларов. Розничные цены составят 149 и 30 долларов соответственно.