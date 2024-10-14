Главная » Новости

На Kickstarter представлена умная кружка, которая может варить кофе в дороге

Автор На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

Кофеварка iKoffy GoBrew предназначена для любителей кофе, которые хотят наслаждаться напитком во время путешествий. Сейчас GoBrew представлена на Kickstarter и представляет собой «умную» кружку объемом 296 мл, которая соединяется с приложением на смартфоне через Bluetooth.

На Kickstarter представлена умная кружка, которая может варить кофе в дороге

Кружка оборудована водонепроницаемой электроникой, включающей печатную плату, датчик давления и светодиодный дисплей. Перезаряжаемый аккумулятор ёмкостью 400 мАч обеспечивает месяц использования на одном заряде.

Пользователи могут выбрать рецепт в приложении, которое указывает нужный вес кофейных зерен. Зерна добавляются в кружку, и их вес отображается в реальном времени. После достижения необходимого веса зерна перемещаются в портативную кофемолку, которую пользователи должны предоставить самостоятельно.

После измельчения зерна помещаются в капельницу, установленную на кружке. Затем добавляется свежезаваренная вода, и приложение управляет процессом, отслеживая вес воды и время заваривания. Пользователи могут экспериментировать с рецептами и сохранять результаты в приложении.

На Kickstarter представлена умная кружка, которая может варить кофе в дороге

Кружка сделана из нержавеющей стали с двойными стенками и имеет конический внутренний профиль для лучшей циркуляции кофе. Прозрачная крышка обеспечивает герметичность и позволяет содержимому остывать до 80 ºC, сохраняя тепло до пяти часов.

За пожертвование в 87 долларов можно получить кружку GoBrew, а складной капельный фильтр стоит 19 долларов. Розничные цены составят 149 и 30 долларов соответственно.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.