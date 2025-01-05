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На Kickstarter представлена кофемашина с автоопределением капсул и функцией планирования

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Кофемашина HiBrew H6 обещает стать отличным дополнением для тех, кто предпочитает кофе из капсул.

На Kickstarter представлена кофемашина с автоопределением капсул и функцией планирования

Она автоматически распознает тип капсул, что позволяет использовать Nespresso, DG, K-Cup и ESE, а также молотый кофе. Это значит, что для приготовления кофе достаточно нажать одну кнопку.

Модель H6 была запущена на Kickstarter по цене 189 долларов и имеет множество полезных функций. Система экстракции под давлением 20 бар гарантирует насыщенный вкус, а две системы контроля температуры позволяют готовить кофе на желаемой температуре.

На Kickstarter представлена кофемашина с автоопределением капсул и функцией планирования

Также предусмотрены настройки для персонализированного приготовления и возможность экспериментировать с различными вкусами.

Кофемашина оснащена резервуаром для воды на 1,5 литра и может заполнять разные кружки. H6 также предлагает функцию приготовления холодного кофе, систему планирования на 24 часа и объем приготовления от 20 до 360 мл.

Для удобства ухода H6 имеет функции самоочистки и удаления накипи, а также съемные части для легкой мойки. HiBrew предлагает H6 со скидкой в 37%, и доставка начнется в начале февраля. Заказать модель можно на странице Kickstarter.

На Kickstarter представлена кофемашина с автоопределением капсул и функцией планирования На Kickstarter представлена кофемашина с автоопределением капсул и функцией планирования На Kickstarter представлена кофемашина с автоопределением капсул и функцией планирования

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