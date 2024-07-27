На Kickstarter представлен самый маленький повербанк RUNK с NFC за 3 тыс. рублей

На рынке появился небольшой и легкий пауэрбанк RUNK с емкостью 3000 мАч, весом всего 62 грамма. Он такой компактный, что его удобно носить на связке ключей, чтобы всегда был под рукой.

Габариты этого внешнего аккумулятора — 2,2 на 4,5 на 7,3 см. RUNK может зарядить iPhone почти полностью или стандартный Android-смартфон наполовину. Способность быстрой зарядки до 30 Вт позволяет зарядить iPhone 15 Pro Max на 60% всего за полчаса.

При покупке в комплекте идет USB или Lightning кабель. Производитель позиционирует его как быстрый «спаситель» в срочных случаях, когда нужно срочно позвонить или отправить сообщение. RUNK также имеет модуль NFC для использования в качестве «умных» ключей или средства оплаты.

Цена новинки на Kickstarter составляет $35 (примерно 3 000 рублей).