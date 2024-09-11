На Kickstarter представлен ноутбук TriMax Pro с тремя экранами

На платформе Kickstarter появился уникальный ноутбук TriMax Pro, который оснащен тремя экранами.

Это устройство предлагает пользователям возможность эффективной многозадачности благодаря высококачественным дисплеям и мощному процессору. Батарея ноутбука обеспечивает до шести часов автономной работы, что делает его удобным для использования в дороге.

TriMax Pro имеет центральный 16-дюймовый экран, а по бокам расположены два 10,5-дюймовых дисплея. Все экраны имеют разрешение 1920 на 1280 пикселей, а боковые экраны ориентированы вертикально для лучшего восприятия информации. Яркость дисплеев достигает 400 нит, что обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении.

Ноутбук работает на операционной системе Windows 11 Pro и доступен в различных конфигурациях. Базовая модель укомплектована процессором Intel Core i5-1235U, видеокартой AMD Ryzen 7 7735HS, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителем. Также в стандартную комплектацию входят 10-точечный тачпад, модули Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.3, сканер отпечатков пальцев, два динамика мощностью 2,5 Вт, веб-камера с разрешением 5 МП, а также несколько портов, включая USB 3.2 и HDMI.

Клавиатура ноутбука механическая, с возможностью замены колпачков клавиш и регулируемой подсветкой. Система охлаждения включает три вентилятора, что помогает предотвратить перегрев при интенсивной работе.

Розничная цена базовой версии составит 1299 долларов, что примерно равно 117 тысячам рублей.