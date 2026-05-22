На Kickstarter показали датчик воздуха Birdie Pro в виде «умирающей» птицы

На платформе Kickstarter представили устройство Birdie Pro, которое контролирует качество воздуха в помещении с помощью необычной механики. Если показатели ухудшаются, фигурка птицы начинает «умирать». После проветривания комнаты она возвращается в нормальное состояние.

Устройство также отслеживает влажность, температуру и другие параметры воздуха. Вся информация отображается в мобильном приложении. По функциональности Birdie Pro представляет собой умный датчик для дома с нестандартной визуальной индикацией.

Стоимость новинки составляет 23,5 тысячи рублей по текущему курсу ЦБ.

