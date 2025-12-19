Главная » Новости

На Камчатке начали согласование запуска первой частной ракеты в РФ

На Камчатке началась работа по согласованию места запуска первой в России ракеты частного производства, старт которой запланирован на 2026 год. Об этом сообщили ТАСС в компании Space Energy, разработавшей суборбитальную ракету KAMCHATKA.

По данным компании, ракета должна достичь высоты 100 километров над уровнем моря и пересечь линию Кармана, которая условно считается границей космического пространства. В Space Energy уточнили, что в настоящее время ведётся процедура согласования района запуска, необходимая для проведения летных испытаний.

KAMCHATKA представляет собой одноступенчатую твердотопливную суборбитальную ракету. Корпус изделия полностью выполнен из углеродного волокна, а объёмная загрузка топлива достигает 94%. В конструкции используется облегчённая система термозащиты на основе EPDM, а также погружное сопло. При создании ракеты применялись углеродные композитные конструкции и компоненты, изготовленные с помощью 3D-печати. Все основные системы были разработаны самостоятельно, за исключением отдельных датчиков импортного производства.

В компании отметили, что ракета способна развивать скорость до пяти чисел Маха и рассчитана на достижение линии Кармана. В Space Energy подчёркивают, что KAMCHATKA является первой частной ракетой, созданной в России.

Прототип ракеты был запущен в ноябре 2025 года ко Дню народного единства. В ходе полёта специалисты в непрерывном режиме получали телеметрические данные и фиксировали ключевые параметры работы систем. Это позволило проанализировать состояние носителя и внести изменения для последующих запусков. В рамках испытаний были протестированы системы телеметрии, спасения и поиска.

Space Energy — частная космическая компания, специализирующаяся на разработке собственной космической продукции. В числе приоритетных направлений заявлены создание ракет-носителей, спутниковых платформ малых космических аппаратов и орбитальных группировок для передачи данных.

