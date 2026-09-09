На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Выставка IFA 2026 завершилась в Берлине 8 сентября. В ней приняли участие более 1,9 тысячи компаний, причем почти половину экспонентов составили производители из Китая. Xiaomi впервые открыла собственный стенд на IFA, а Samsung впервые за 35 лет провела свою экспозицию за пределами Messe Berlin.

Одной из заметных новинок стал складной Xiaomi 18 Fold, впервые показанный за пределами Китая. Смартфон получил внешний экран диагональю 5,38 дюйма, внутренний дисплей на 7,58 дюйма, фирменный процессор XRing O3 и аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. В Китае модель стоит от 142 тысяч рублей. Сроки выхода в Европе пока не объявлены.

На стенде Xiaomi площадью 3,3 тысячи квадратных метров разместили более 380 устройств. Компания также объявила о расширении бренда бытовой техники Mijia в Европе. Одновременно Xiaomi Auto заключила соглашения с восемью крупными немецкими дилерскими группами перед запланированным на 2027 год европейским запуском электромобилей SU7 и YU7.

Roborock привезла на выставку робот-пылесос Saros Rover с выдвижными колесами-опорами, позволяющими преодолевать пороги и отдельные ступени. Цена и дата начала продаж пока не названы. Saros 20 Neo, продающийся в США как Qrevo Edge 3 Pro, оценен примерно в 130 тысяч рублей.

DJI представила в Европе роботы-пылесосы Romo A2 и P2 второго поколения. Их мощность всасывания достигает 36 000 Па, а конструкция позволяет преодолевать препятствия высотой до 8,5 см. Камеры можно полностью отключить через приложение. Стоимость A2 составляет около 120,5 тысячи рублей, P2 — 130,5 тысячи рублей. Европейские продажи начинаются 9 сентября.

Dreame показала Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete с обработкой загрязнений паром температурой 180 градусов, роликовой шваброй и мощностью всасывания 40 000 Па. Робот способен преодолевать пороги высотой до 10 см. В зависимости от рынка его цена составляет около 151–152 тысяч рублей. Представленные компанией вертикальные моющие пылесосы стоят примерно от 32,7 до 66,6 тысячи рублей, а экшен-камера LEAPTIC Cube — от 40,9 тысячи рублей.

Ecovacs представила Deebot X12S OmniCyclone со станцией циклонного типа без одноразовых мешков. Модель получила мощность всасывания 27 000 Па и голосового помощника YIKO 3.0. Цена составляет около 140,4 тысячи рублей. Более доступный T90 Max Pro Omni оценен в 64,3 тысячи рублей, робот для мойки окон Winbot W2S Pro — в 62 тысячи рублей, а T90S Pro Omni — в 81,9 тысячи рублей.

TCL впервые использовала технологию NXTPAPER на AMOLED-дисплее смартфона P80 Ultra. Устройство оснащено экраном диагональю 6,83 дюйма и режимом Max Ink, имитирующим электронную бумагу. Стоимость смартфона составляет около 56,2 тысячи рублей. Планшеты Tab A1 предлагаются примерно от 19,8 тысячи рублей.

Tecno продемонстрировала концептуальный смартфон с экраном без видимой рамки. Для этого электроника дисплея перенесена за панель. Серийный выпуск устройства пока не заявлен.

Среди телевизоров TCL представила X11L с подсветкой SQD-Mini LED, 20 736 зонами локального затемнения и заявленной пиковой яркостью до 10 000 нит. Hisense показала модели UR8 и UR9 с RGB MiniLED, а также прототип LCD-дисплея без традиционного цветового фильтра. Американская цена 65-дюймового UR8 соответствует примерно 172,9 тысячи рублей.

В сегменте ноутбуков Lenovo анонсировала IdeaPad Vibe с экранами на 14 и 15 дюймов, процессорами Snapdragon X или AMD Ryzen AI 400 и сменными колпачками клавиш. В зависимости от региона модель будет стоить примерно от 60,4 до 80,3 тысячи рублей. Dell 14S оценен примерно в 60,4 тысячи рублей, а со студенческой скидкой — в 51,8 тысячи рублей. Samsung Galaxy Book 6 будет стоить от 69,1 тысячи рублей.

Asus представила ProArt P14 и P16 на платформе Nvidia RTX Spark, объединяющей процессор Grace, графику Blackwell RTX и до 128 ГБ унифицированной памяти. Производитель заявляет возможность локального запуска моделей с 120 млрд параметров. Цены пока не раскрыты.

Lenovo также показала два концепта. ThinkBook Project AeroBlade весит менее 830 граммов, имеет толщину менее 10 мм и использует твердотельное охлаждение AirJet вместо вентилятора. Project Swan получил дисплей, который разворачивается с 14 до 17 дюймов. Коммерческий выпуск устройств пока не подтвержден.

Huawei в период проведения IFA представила MatePad Pro с 12-дюймовым матовым OLED-экраном. Толщина планшета составляет 4,7 мм, масса — 454 грамма. Европейская цена начинается примерно с 80,3 тысячи рублей.

Ugreen показала внешний аккумулятор MagFlow Pro емкостью 10 000 мА·ч с беспроводной зарядкой Qi2.2 мощностью 25 Вт, проводной зарядкой на 45 Вт и системой жидкостного охлаждения. В зависимости от рынка устройство стоит около 12,9 тысячи рублей.

TCL RayNeo представила очки GT Max с поддержкой Dolby Vision и виртуальным экраном размером до 307 дюймов, а также 33-граммовые RayNeo iO с проекционным дисплеем и без камеры. Модели серии GT стоят от 28,4 тысячи рублей. Xreal, в свою очередь, подтвердила планы выпустить гарнитуру Aura на Android XR до конца 2026 года.

Среди других устройств на выставке показали Moto Watch Ultra примерно за 43,2 тысячи рублей, домашний ИИ-хаб Anker MindBase, первый ноутбук Acer на платформе Googlebook и зубную щетку Dyson CameraJet с камерой примерно за 43,2 тысячи рублей.

Пересчет объявленных цен выполнен по официальным курсам Банка России на 9 сентября 2026 года: 86,473 рубля за доллар, 100,4989 рубля за евро, 117,1277 рубля за фунт стерлингов и 12,8842 рубля за юань.