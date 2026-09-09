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На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Автор На чтение 5 мин Опубликовано

Выставка IFA 2026 завершилась в Берлине 8 сентября. В ней приняли участие более 1,9 тысячи компаний, причем почти половину экспонентов составили производители из Китая. Xiaomi впервые открыла собственный стенд на IFA, а Samsung впервые за 35 лет провела свою экспозицию за пределами Messe Berlin.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Одной из заметных новинок стал складной Xiaomi 18 Fold, впервые показанный за пределами Китая. Смартфон получил внешний экран диагональю 5,38 дюйма, внутренний дисплей на 7,58 дюйма, фирменный процессор XRing O3 и аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. В Китае модель стоит от 142 тысяч рублей. Сроки выхода в Европе пока не объявлены.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

На стенде Xiaomi площадью 3,3 тысячи квадратных метров разместили более 380 устройств. Компания также объявила о расширении бренда бытовой техники Mijia в Европе. Одновременно Xiaomi Auto заключила соглашения с восемью крупными немецкими дилерскими группами перед запланированным на 2027 год европейским запуском электромобилей SU7 и YU7.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Roborock привезла на выставку робот-пылесос Saros Rover с выдвижными колесами-опорами, позволяющими преодолевать пороги и отдельные ступени. Цена и дата начала продаж пока не названы. Saros 20 Neo, продающийся в США как Qrevo Edge 3 Pro, оценен примерно в 130 тысяч рублей.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

DJI представила в Европе роботы-пылесосы Romo A2 и P2 второго поколения. Их мощность всасывания достигает 36 000 Па, а конструкция позволяет преодолевать препятствия высотой до 8,5 см. Камеры можно полностью отключить через приложение. Стоимость A2 составляет около 120,5 тысячи рублей, P2 — 130,5 тысячи рублей. Европейские продажи начинаются 9 сентября.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Dreame показала Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete с обработкой загрязнений паром температурой 180 градусов, роликовой шваброй и мощностью всасывания 40 000 Па. Робот способен преодолевать пороги высотой до 10 см. В зависимости от рынка его цена составляет около 151–152 тысяч рублей. Представленные компанией вертикальные моющие пылесосы стоят примерно от 32,7 до 66,6 тысячи рублей, а экшен-камера LEAPTIC Cube — от 40,9 тысячи рублей.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Ecovacs представила Deebot X12S OmniCyclone со станцией циклонного типа без одноразовых мешков. Модель получила мощность всасывания 27 000 Па и голосового помощника YIKO 3.0. Цена составляет около 140,4 тысячи рублей. Более доступный T90 Max Pro Omni оценен в 64,3 тысячи рублей, робот для мойки окон Winbot W2S Pro — в 62 тысячи рублей, а T90S Pro Omni — в 81,9 тысячи рублей.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

TCL впервые использовала технологию NXTPAPER на AMOLED-дисплее смартфона P80 Ultra. Устройство оснащено экраном диагональю 6,83 дюйма и режимом Max Ink, имитирующим электронную бумагу. Стоимость смартфона составляет около 56,2 тысячи рублей. Планшеты Tab A1 предлагаются примерно от 19,8 тысячи рублей.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Tecno продемонстрировала концептуальный смартфон с экраном без видимой рамки. Для этого электроника дисплея перенесена за панель. Серийный выпуск устройства пока не заявлен.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Среди телевизоров TCL представила X11L с подсветкой SQD-Mini LED, 20 736 зонами локального затемнения и заявленной пиковой яркостью до 10 000 нит. Hisense показала модели UR8 и UR9 с RGB MiniLED, а также прототип LCD-дисплея без традиционного цветового фильтра. Американская цена 65-дюймового UR8 соответствует примерно 172,9 тысячи рублей.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

В сегменте ноутбуков Lenovo анонсировала IdeaPad Vibe с экранами на 14 и 15 дюймов, процессорами Snapdragon X или AMD Ryzen AI 400 и сменными колпачками клавиш. В зависимости от региона модель будет стоить примерно от 60,4 до 80,3 тысячи рублей. Dell 14S оценен примерно в 60,4 тысячи рублей, а со студенческой скидкой — в 51,8 тысячи рублей. Samsung Galaxy Book 6 будет стоить от 69,1 тысячи рублей.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Asus представила ProArt P14 и P16 на платформе Nvidia RTX Spark, объединяющей процессор Grace, графику Blackwell RTX и до 128 ГБ унифицированной памяти. Производитель заявляет возможность локального запуска моделей с 120 млрд параметров. Цены пока не раскрыты.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Lenovo также показала два концепта. ThinkBook Project AeroBlade весит менее 830 граммов, имеет толщину менее 10 мм и использует твердотельное охлаждение AirJet вместо вентилятора. Project Swan получил дисплей, который разворачивается с 14 до 17 дюймов. Коммерческий выпуск устройств пока не подтвержден.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Huawei в период проведения IFA представила MatePad Pro с 12-дюймовым матовым OLED-экраном. Толщина планшета составляет 4,7 мм, масса — 454 грамма. Европейская цена начинается примерно с 80,3 тысячи рублей.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

Ugreen показала внешний аккумулятор MagFlow Pro емкостью 10 000 мА·ч с беспроводной зарядкой Qi2.2 мощностью 25 Вт, проводной зарядкой на 45 Вт и системой жидкостного охлаждения. В зависимости от рынка устройство стоит около 12,9 тысячи рублей.

На IFA 2026 показали складной Xiaomi, роботов и ноутбуки с ИИ

TCL RayNeo представила очки GT Max с поддержкой Dolby Vision и виртуальным экраном размером до 307 дюймов, а также 33-граммовые RayNeo iO с проекционным дисплеем и без камеры. Модели серии GT стоят от 28,4 тысячи рублей. Xreal, в свою очередь, подтвердила планы выпустить гарнитуру Aura на Android XR до конца 2026 года.

Среди других устройств на выставке показали Moto Watch Ultra примерно за 43,2 тысячи рублей, домашний ИИ-хаб Anker MindBase, первый ноутбук Acer на платформе Googlebook и зубную щетку Dyson CameraJet с камерой примерно за 43,2 тысячи рублей.

Пересчет объявленных цен выполнен по официальным курсам Банка России на 9 сентября 2026 года: 86,473 рубля за доллар, 100,4989 рубля за евро, 117,1277 рубля за фунт стерлингов и 12,8842 рубля за юань.

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