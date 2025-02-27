На Hisense подан иск из-за ложных заявлений о технологиях квантовых точек

В Окружном суде Соединённых Штатов Америки по Южному округу Нью-Йорка подана коллективная жалоба против компании Hisense.

Истцы полагают, что в рекламных материалах на сайтах компаний и у розничных продавцов делались ложные заявления об использовании технологий квантовых точек в телевизорах, хотя на самом деле их оказалось не достаточно для улучшения качества изображения. В жалобах упоминаются некоторые модели, включая серии QD5, QD6, QD65, QD7, U7 и U7N.

Роберт Масиос, один из истцов, рассказал, что приобрел 43-дюймовый телевизор QD5 за 159,99 долларов в магазине Best Buy. Он утверждает, что реклама обещала обеспечить улучшение насыщенности цвета благодаря технологии QLED, что и стало основной причиной его покупки.

В этом случае акцент делается на слове «значимое» улучшение качества изображения, и истцы требуют, чтобы дело рассматривалось судом присяжных.

В документе отмечается, что отсутствуют конкретные доказательства, однако утверждается, что квантовые точки окажутся активными химическими следами.

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