На CES 2021 назвали самые инновационные смартфоны 2020 года

На CES 2021 назвали самые инновационные смартфоны 2020 года09.01.2021 12:23
Авторитетное жюри объявило победителей в премии CES 2021 Innovation Awards, в которой перечислили самые инновационные устройства, вышедшие в прошлом году.
В этом году в списке оказалось сразу восемь смартфонов, среди которых есть и флагманские модели компаний Samsung, LG и OnePlus.
Лучшим смартфоном года, который обладает идеальным соотношением цены и качества, оказался Galaxy A51 5G.
Ведущий мобильный смартфон года это OnePlus 8 Pro, а также в списке числится и ASUS ROG Phone 3. Последний стал лауреатом премии совместно с геймпадом ROG 3 Kunai Gamepad.
В смартфоне отметили систему охлаждения, простой, но футуристичный дизайн, а также премиальный звук.
Геймпад ROG 3 Kunai Gamepad, как заявили специалисты, смог стереть грань между мобильным и консольным геймингом.
Также в числе самых инновационных смартфонов оказались: LG Wing, LG Velvet 5G, TCL 10 5G UW, Samsung Galaxy Z Flip 5G и Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G.
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