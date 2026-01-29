На бета-версии iOS 26.3 и iPadOS 26.3 сломаны некоторые функции Continuity

Пользователи последних моделей iPhone и iPad Pro, тестирующие бета-версии iOS 26.3 и iPadOS 26.3, столкнулись с проблемами работы нескольких функций Continuity. Apple в примечаниях к третьим бетам указала, какие устройства и функции затронуты:

Не работают следующие возможности на iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air и iPad Pro (M5) с iOS / iPadOS 26.3 Beta 3:

зеркалирование экрана iPhone,

AirPlay Mirroring на Apple TV 4K,

беспроводное использование Continuity Camera с Mac или Apple TV 4K,

Sidecar с Mac на iPad Pro (M5).

Причины сбоев Apple не раскрыла, однако предполагается, что проблемы будут устранены в следующих бета-версиях.

Ожидается, что публичный релиз iOS 26.3 и сопутствующих обновлений состоится в ближайшее время. Обычно обновления x.3 выходят в конце января, однако в этом году релиз может сдвинуться на начало февраля. Разработчики и участники бета-тестирования вскоре получат версии Release Candidate перед официальным выпуском.