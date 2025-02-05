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МВД: в РФ начали действовать мошеннические схемы при трудоустройстве

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Специалисты предупреждают о мошеннических схемах, связанных с фальшивым трудоустройством. Одним из признаков мошенничества является требование от соискателей единовременной оплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) под предлогом «аутентификации» или «регистрации» в системе работодателя.

Такой подход нарушает российское законодательство, так как уплата НДФЛ — это обязанность работодателя, а не работника. Согласно Налоговому кодексу, работодатель удерживает налог из зарплаты и сам перечисляет его в бюджет.

Кроме того, в России не существует термина «аутсорсинговая аутентификация» в контексте трудоустройства. Идентификация сотрудников должна проводиться работодателем бесплатно на основе предоставленных документов. Все расходы на кадровое администрирование несет именно работодатель.

Также стоит помнить, что трудовое законодательство не требует от соискателей каких-либо обязательных выплат для оформления на работу. Выплаты со стороны работника не являются основанием для возникновения трудовых отношений. Будьте внимательны и не попадайтесь на уловки мошенников.

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