МВД России предупреждает о новом виде мошенничества

Министерство внутренних дел Российской Федерации выпустило настоятельное предупреждение о новом методе мошенничества, который набирает популярность среди злоумышленников.

Мошенники выдают себя за разработчиков антивирусного программного обеспечения или мессенджеров, сообщая жертвам о подозрительной активности на их устройствах. Они требуют срочной проверки, чтобы якобы защитить личные данные пользователей.

Схема мошенничества включает просьбу включить демонстрацию экрана и установить так называемую «защитную» программу. На самом деле это приложение предоставляет мошенникам удаленный доступ к устройству, позволяя им видеть информацию на экране и получать доступ к банковским данным.

После установки программы злоумышленники оказывают давление на жертву, настоятельно призывая к смене всех паролей. Это дает им возможность закрепиться в системе и, как следствие, выводить средства с банковских счетов или совершать покупки от имени жертвы.

Андрей Бийчук, директор сервиса «Защитник» от МТС, подчеркнул, что официальные компании никогда не запрашивают удаленный доступ по телефону.

Чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, пользователям рекомендуется перезванивать по номерам, указанным на официальных сайтах.