Главная » Новости

МВД России предупреждает о новом виде мошенничества

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Министерство внутренних дел Российской Федерации выпустило настоятельное предупреждение о новом методе мошенничества, который набирает популярность среди злоумышленников.

Мошенники выдают себя за разработчиков антивирусного программного обеспечения или мессенджеров, сообщая жертвам о подозрительной активности на их устройствах. Они требуют срочной проверки, чтобы якобы защитить личные данные пользователей.

Схема мошенничества включает просьбу включить демонстрацию экрана и установить так называемую «защитную» программу. На самом деле это приложение предоставляет мошенникам удаленный доступ к устройству, позволяя им видеть информацию на экране и получать доступ к банковским данным.

После установки программы злоумышленники оказывают давление на жертву, настоятельно призывая к смене всех паролей. Это дает им возможность закрепиться в системе и, как следствие, выводить средства с банковских счетов или совершать покупки от имени жертвы.

Андрей Бийчук, директор сервиса «Защитник» от МТС, подчеркнул, что официальные компании никогда не запрашивают удаленный доступ по телефону.

Чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, пользователям рекомендуется перезванивать по номерам, указанным на официальных сайтах.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.