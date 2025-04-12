МВД РФ: мошенники угрожают пользователям интернет-маркетплейсов

Основной угрозой для пользователей популярных интернет-магазинов является кража данных из учетных записей.

В Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России сообщили, что иногда при открытии сайта появляется поддельная страница, которая выглядит как оригинал, пишет aif.ru.

Злоумышленники могут создать фальшивое окно службы поддержки и попросить пользователя ввести логин и пароль снова, получая доступ к его данным.

Сотрудники МВД отметили, что больше всего от действий мошенников страдают продавцы, а не покупатели. Популярные платформы, такие как WB и OZON, быстро блокируют аккаунты продавцов после двух жалоб от клиентов.

Если пользователь попадает на уловку мошенников, ему советуют обратиться в службу поддержки маркетплейса.

Правоохранители также добавили, что мошенникам проще создать отдельный сайт для продажи редких товаров, чем пройти проверки безопасности на известных платформах.