МВД предупредило о новой схеме маскировки сообщений мошенников

МВД России сообщило о новых способах, которые мошенники начали использовать для обхода защиты мессенджеров и автоматических систем фильтрации подозрительных сообщений.

Как пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники маскируют текст рассылок с помощью смешения кириллических и латинских символов, хаотичного чередования заглавных и строчных букв, а также нестандартных знаков.

По данным ведомства, такие методы позволяют мошенникам затруднять работу алгоритмов обнаружения опасных сообщений и повышать вероятность доставки рассылок пользователям.

В МВД отметили, что подобные сообщения часто сопровождаются вложениями. Речь идёт об архивах, APK-файлах, HTML-документах и ссылках на сторонние ресурсы. Через них злоумышленники могут распространять вредоносное программное обеспечение или получать доступ к устройствам пользователей.

Также специалисты обратили внимание на содержание рассылок. Для привлечения внимания мошенники используют короткие эмоциональные фразы и провокационные вопросы. В качестве примера в МВД привели сообщения с текстом «это ты на фото?».

В ведомстве рекомендовали не открывать подозрительные вложения и не переходить по сомнительным ссылкам, особенно если сообщение поступило от неизвестного отправителя.