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МВД предупредило о мошенничестве с бонусами за заправку

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Мошенники начали распространять вредоносные приложения для Android под видом программ для получения бонусных баллов на топливо. О новой схеме сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Пользователям предлагают скачать APK-файл, якобы необходимый для начисления бонусов за заправку. После установки такое приложение может заразить смартфон вредоносным программным обеспечением.

В МВД рекомендуют не устанавливать программы с сомнительных сайтов, проверять источник информации и разрешения, которые запрашивают приложения. Также пользователям советуют регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирусные программы.

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