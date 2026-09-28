МВД предупредило о мошенничестве с бонусами за заправку

Мошенники начали распространять вредоносные приложения для Android под видом программ для получения бонусных баллов на топливо. О новой схеме сообщили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Пользователям предлагают скачать APK-файл, якобы необходимый для начисления бонусов за заправку. После установки такое приложение может заразить смартфон вредоносным программным обеспечением.

В МВД рекомендуют не устанавливать программы с сомнительных сайтов, проверять источник информации и разрешения, которые запрашивают приложения. Также пользователям советуют регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирусные программы.