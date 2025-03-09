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МВД: пользователям менеджеров паролей угрожает кража данных

Автор На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

Менеджеры паролей обеспечивают безопасность и удобство для пользователей, создавая и храня пароли для онлайн-сервисов.

Однако, по данным МВД РФ, существуют и риски, связанные с их использованием.

Программы могут быть уязвимы к взлому, и если злоумышленник получит доступ к мастер-паролю, он сможет открыть все данные. Вредоносное ПО также может записывать вводимые пароли или красть зашифрованные базы данных.

Уязвимости в коде приложений могут привести к утечкам данных, как это произошло с LastPass в 2022 году.

Для снижения рисков рекомендуется использовать сложные мастер-пароли, включать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять приложения.

МВД также советует рассмотреть локальные менеджеры паролей, такие как продукты от Касперского и «Яндекс Lockbox», если есть сомнения в облачных решениях.

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