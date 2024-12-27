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МВД: мошенники в РФ придумали схему кражи средств, предлагая получить военный билет

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Мошенники активизировались с предложениями о получении водительских удостоверений и военных билетов, о чем сообщил Вестник Киберполиции России.

В последнее время мошенники стали чаще рекламировать услуги по получению водительских удостоверений и военных билетов.

Объявления появляются в мессенджере Телеграм, где злоумышленники обещают внести данные в официальные реестры. Также они предлагают возврат прав после лишения.

Цель мошенников — обмануть доверчивых людей и заставить их внести предоплату. При этом они часто предлагают оплату в криптовалюте, чтобы скрыть свои действия.

Эксперты предупреждают: будьте осторожны и не верьте таким предложениям, иначе рискуете остаться без денег и без документов.

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