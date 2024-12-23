МВД: мошенники придумывают тему и сценарий общения с потенциальной жертвой

Российские интернет-пользователи остаются уязвимыми для киберпреступников и телефонных мошенников, даже если они принимают меры безопасности. Это происходит из-за большого количества личных данных, размещённых в интернете.

Мошенники чаще всего действуют по определённой схеме. Сначала они изучают реакцию жертв на сообщения от незнакомцев, предлагая, например, участвовать в розыгрышах.

После этого, учитывая полученные ответы, они разрабатывают сценарии для телефонных звонков.

Также преступники анализируют профили пользователей в социальных сетях, что помогает им выбрать подходящие методы воздействия и придумать правдоподобные истории.

Чтобы повысить свою безопасность, пользователям стоит ограничить доступ к личной информации и проявлять осторожность к звонкам и сообщениям от незнакомцев.

Источник: телеграм-канал Вестник Киберполиции России.