Музыкант Алексей Фомин рассказал о разладе с друзьями из-за известности

Российский электронный композитор Алексей Фомин признался, что рост его популярности негативно отразился на отношениях с приятелями и знакомыми. По словам музыканта, внешне общение долгое время оставалось прежним, однако со временем он начал замечать необычную холодность со стороны окружения.

Как рассказал артист, поначалу это проявлялось в мелких придирках, которые впоследствии переросли в более серьёзные разногласия. Проанализировав ситуацию, Фомин пришёл к выводу, что причиной перемен стала его набирающая обороты известность. Он отметил, что при известиях о новых музыкальных проектах на лицах товарищей вместо радости за его успехи читались обида, зависть и раздражение.

Музыкант вспоминает время, когда вместе с друзьями мечтал о признании и славе. Однако когда его собственные амбиции начали воплощаться, товарищи оказались не готовы разделить эту радость: вместо поддержки Фомин столкнулся с непониманием и отчуждением. По признанию артиста, этот период дался ему нелегко, но со временем он нашёл в себе силы двигаться дальше. Сейчас музыкант стремится общаться с теми, кто способен искренне радоваться чужим достижениям и оказывать поддержку в трудные моменты.

Отдельно Фомин рассказал о своей творческой деятельности. Недавно он представил публике новый сингл «Звёздный рейс», в котором отошёл от привычных приёмов и стандартного звучания электронной музыки, создав собственный узнаваемый стиль. Особое внимание в композиции уделено динамике: нарастающее напряжение здесь постепенно сменяется спокойными, умиротворяющими аккордами.

По словам автора, каждая нота в «Звёздном рейсе» подобна далёкой звезде, а музыкальные фразы напоминают светящиеся во тьме галактики — за счёт этого создаётся ощущение путешествия по бескрайнему космическому пространству. Композитор продолжает экспериментировать с электронными инструментами и синтезаторными тембрами, отдавая предпочтение созданию произведений, вызывающих глубокий эмоциональный отклик у слушателей, а не следованию коммерческим трендам индустрии развлечений.