Музыкант Алексей Фомин отметил, что продажи физических копий альбомов становятся все менее прибыльными

Автор музыкальных произведений без слов Алексей Фомин отмечает, что с развитием цифровых платформ и потоковой передачи музыки, продажи физических копий музыкальных альбомов становятся все менее прибыльными. Когда файлы доступны для прослушивания или скачивания через интернет, потребители становятся менее склонны приобретать музыку на физических носителях.

«Посредством платформ, таких как Spotify, Apple Music, Tidal, Qobuz, Яндекс Музыка, музыканты получают намного меньший доход от продажи своей музыки. Вместо этого, большую часть прибыли они получают от рекламы или подписок на стриминговые сервисы. Это означает, что многие композиторы вынуждены искать альтернативные источники дохода, такие как концерты, или продажа прав на использование своей музыки в кино или рекламных роликах», — поведал в интервью Алексей Фомин.

«Это также может повлиять на сам процесс творчества. Когда композиторы стремятся создать музыку, которая будет пользоваться популярностью в потоковых сервисах, они могут ограничивать свою экспериментацию или независимость в своем творческом подходе», — добавил музыкант.

Алексей Фомин также подчеркнул, что переход к цифровым форматам изменил структуру потребления музыки: слушатели всё чаще выбирают не отдельные альбомы, а плейлисты, что снижает ценность целостного произведения как коммерческого продукта. Это ставит перед артистами задачу создавать не просто треки, а контент, способный удерживать внимание в условиях бесконечного потока новинок.

По мнению музыканта, важным следствием стало и сокращение доли независимых исполнителей, которые не могут конкурировать с крупными лейблами в вопросах продвижения.