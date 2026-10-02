Музыкант Алексей Фомин отмечает снижение популярности музыки без слов

Алексей Фомин, выпустивший множество альбомов и синглов, отмечает снижение популярности инструментальной и электронной музыки без слов среди молодежи. Он связывает это со сменой идеалов, появлением новых кумиров и доминированием рэпа и техно. По мнению Фомина, молодежь ориентирована на современную и будущую музыку, а не на ностальгию по прошлому. Несмотря на талант и глубину его собственных композиций, таких как «Летняя гроза», «В морскую даль», и многих других, он признает изменчивость интересов поколений.

Фомин не строит иллюзий относительно своей публики. Ему ясно, что его творчество, проникнутое романтикой и плавными мелодиями, не так близко тем, кто вырос в эпоху цифрового шума и резких ритмов. Но менять собственный почерк ради спроса он не собирается. Его композиции — это честное отражение внутреннего мира, и он уверен, что всегда найдутся ценители такой лирики.

Он отмечает, что современные музыкальные тренды ориентированы на быстрый успех и сиюминутную славу, в то время как его творчество требует вдумчивого прослушивания и эмоциональной вовлеченности. В этом, возможно, и кроется причина меньшей популярности его музыки среди молодежи, привыкшей к более поверхностным и легкоусвояемым музыкальным формам.

Тем не менее, композитор убеждён, что в каждом времени есть свои герои. Он уважает новейшие жанры и не ощущает угрозы для собственного дела. Настоящее искусство всегда отыщет отклик, а время расставит приоритеты. Вместо сожалений он живёт настоящим: продолжает сочинять, искать свежие звуковые решения и верит, что его послание дойдёт до тех, кто ценит правду и глубину.